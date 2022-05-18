СМИ связывают принятие правок с деятельностью "рейсовых партизан" в Беларуси

Лукашенко подписал поправки к законодательству, которыми предусматривается осуждение к смертной казни за "покушение на терроризм".

Об этом сообщает белорусская Радио Свобода.

Такая норма вошла в четыре статьи УК Беларуси. Закон вступит в силу 29 мая, через 10 дней после официального опубликования.

Теперь на расстрел могут осудить не только за совершение самого теракта, но и за "покушение на акт терроризма".

Смертная казнь в качестве наказания вошла: в ч. 2 ст. 124 ("убийство представителя иностранного государства или международных организаций с целью провокации международной ситуации или провоцирования войны или дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве");

ч. 3 ст. 126 ("акт международного терроризма, совершенный группой лиц или с использованием объектов атомной энергии или ядерных материалов, мощностей, токсичных химических или биологических веществ, или сочетание с убийством человека, а также убийством государственного или общественного деятеля иностранной страны с целью провокации международных осложнений или войны или дестабилизации общественного порядка в иностранной стране");

ч. 2 ст. 359 ("убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью с целью влияния на принятие решений органами власти, или препятствование политической или общественной деятельности, запугивание населения, дестабилизации общественного порядка").

СМИ связывают принятие правок с деятельностью "рейсовых партизан" в Беларуси.

Белорусские правозащитники заявили, что такая норма наказания может использоваться в стране для политического давления.

С начала полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил территорию страны в пользование российским войскам.

Именно из Беларуси первые месяцы происходили ракетные удары РФ по украинским городам. Сейчас белорусские военные осуществляют на границе с Украиной маневры, чтобы оттянуть силы ВСУ от боев за Донбасс.

Из-за угрозы возможного прямого участия белорусских войск в войне против Украины в стране активизировалось движение сопротивления, члены которого, в частности, повреждали железнодорожные пути. По этим путям Россия перебрасывала свои войска в сторону Украины.

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