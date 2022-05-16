В то же время в британской разведке подчеркнули, что присутствие белорусских войск возле украинской границы сдерживает часть подразделений ВСУ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого участия в полномасштабной войне РФ в Украине.

Об этом сообщает в Twitter разведка Британии.

После учений в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной.

"Присутствие беларусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций на Донбассе", – отмечают в британской разведке.

Подчеркивается, что на сегодняшний день беларусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт. Но территория РБ использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления РФ на Киев и Чернигов. Также ракетные удары наносятся РФ из Беларуси.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства беларусских войск", – подытожили в разведке.

Участие Беларуси в войне против Украины

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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