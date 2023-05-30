В ГПСУ вчера показали видео, где беларуские пограничники пытаются безуспешно завести служебный УАЗ и таскают его по территории

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности главу Пограничного комитета после того, как увидел видеоролик, снятый украинскими пограничниками. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Вчера украинские пограничники с помощью дрона сняли видео, как их беларуские "коллеги" по ту сторону границы безуспешно пытаются завести служебный УАЗ, таская его по всей территории пограничного пункта. Это видео, очевидно, попало на глаза белорусскому диктатору.

"Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел представитель их пограничной службы - генерал Анатолий Лаппо! Кресло займет Константин Молостов, кстати, уроженец России! (Он ранее был руководителем Гродненской пограничной группы - УНИАН)", - сообщает ГПСУ.

Видео дня

При этом украинские пограничники пошутили, что обещают Лукашенко и в дальнейшем "добросовестно фиксировать" достижения "ваших подчиненных".

Видео с беларускими пограничниками

Как сообщал УНИАН, вчера в ГПСУ "потроллили" беларуских пограничников, комментируя видео, где те таскают служебную машину, которая не заводится. Украинские охранники границы пошутили, что, мол, есть "угроза" из Беларуси, потому что дрон украинских пограничников зафиксировал "перемещение" техники вблизи границы, то есть таскание поломанной служебной машины.

Кстати, Лукашенко довольно серьезно воспринимает мнимую угрозу от Украины, опасаясь, что Полк Калиновского придет освобождать Беларусь от его диктатуры. На днях стало известно, что в приграничной зоне белорусские власти начали строить оборонительную линию.

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