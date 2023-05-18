Их заметили в 10 километрах от Гомеля.

В Беларуси строят фортификационные сооружения и устанавливают так называемые "зубы дракона".

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", линию пирамидальных бетонных препятствий заметили в 20 километрах от границы с Украиной. "В 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку ведутся строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений. "То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все рано решил перестраховаться?" - отмечают они.

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Ситуация в Беларуси: последние новости

Сегодня "Гаюн" писали, что Россия увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Недавно в Совете Безопасности РБ заявили, что количество личного состава силовых структур страны сейчас составляет 1,5 миллиона человек - в него входят военнослужащие, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, тероборона и народное ополчение.

Сегодня Лукашенко назвал заявления о масштабном контрнаступлении Украины дезинформацией. Ранее он заявлял, что Украина не собирается нападать на Беларусь, успокаивая жителей Гомельской и Брестской областей.

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