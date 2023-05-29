В ГПСУ показали "перемещение техники вблизи границы".

Украинские пограничники очень едко пошутили над белорусскими коллегами. Воинов повеселил один инцидент с той стороны границы.

Как сообщили в ГПСУ, пограничники зафиксировали "угрожающие маневры" белорусов на границе с Украиной, а именно "перемещение техники".

"Угроза из Беларуси!? Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение техники вблизи границы", - сообщили в ГПСУ, добавив короткое видео.

На кадрах видно, как белорусские пограничники "перемещают" служебный УАЗ, точнее пытаются перемещать. Техника не завелась, несмотря на попытки белорусов.

ГПСУ троллит белорусских пограничников

Пограничники РФ неоднократно скулили, что их троллят. Со стороны Украины для них вывешивали белорусский бело-красно-белый флаг и включали гимн Украины. Кроме того, сотрудники ГПСУ показывали белорусам угрожающие и неприличные жесты, а также якобы украли один из знаков.

Государственный телеканал Беларуси даже снял сюжет о работе уязвимых пограничников на границе с Житомирской областью, которые пожаловались, что украинские коллеги повесили в лесу манекен в форме солдата РФ и назвали его Валера.

В конце апреля сотрудники Госпогранслужбы Украины потроллили белорусских коллег сигналом воздушной тревоги.

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