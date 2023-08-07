Они показали снимки поврежденного забора.

В Латвии заявили, что беларусы помогли нелегальным мигрантам незаконно попасть на территорию страны.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Латвии. Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. Пограничники Каплавского погранотряда заметили, что четверо человек пролезли через забор, чтобы пересечь границу.

"Беларуские власти помогли нелегалам преодолеть забор, перерезав проволоку в отдельной конструкции, а затем заделали дыру в заборе, чтобы предотвратить возвращение незаконно проникших в Латвию мужчин в Беларусь", - заявили пограничники.

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Нарушителей границы задержали и вернули "в страну выезда в соответствии с правовыми рамками, установленными в результате чрезвычайной ситуации".

Напряжение на границах с Беларусью

Напомним, власти Литвы построили на границе с Беларусью барьер протяженностью около 550 километров после миграционного кризиса 2021 года.

Тогда фиксировался наплыв нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, которые пытались попасть в ряд стран Евросоюза. Тогда Латвия вместе с Литвой, Польшой и Эстонией обвинила Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов.

На польской границе также появилось заграждение длиной 186,25 километров. Кроме того, сейчас Варшава усиливает границу из-за миграционного давления.

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