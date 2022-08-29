В этом году Литва также ожидает увеличения миграционных потоков из Беларуси.

Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью.

Как сообщает Baltic News Service, на участках границы протяженностью около 550 километров появились забор и колючая проволока.

"В эти выходные бригада подрядчиков, собранная EPSO-G (компания-подрядчик, которая реализовывала проект – УНИАН), установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", – сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнелис.

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Так, физический барьер установлен по всей сухопутной границе между странами. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

Премьер-министр Ингрида Шимоните позже сообщила, что спецкомиссия в понедельник подтвердила, что работы завершены, хотя "еще есть кое-что, что нужно доработать".

"На всех участках … построен новый забор или отремонтирован старый забор, работы выполнены на 100 процентов и сейчас остаются только отдельные работы по устранению дефектов и документы", – сказала она.

Напомним, после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси Литвой было принято решение о возведении заграждения на границе. Литва обвиняла в организации кризиса режим Александра Лукашенко и называла это гибридной атакой.

В этом году Литва, согласно сообщения пограничной службы, также ожидает увеличения миграционных потоков, хотя и не таких, как в прошлом году.

В июне пограничная служба Польши, которая также столкнулась с потоком мигрантов, сообщила о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров. Кроме того, страна хочет построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью России.

Ранее сообщалось, что Польша готовится к возможной агрессии РФ и Беларуси. Страна стремится увеличить численный состав армии до 300 тысяч и привлечь 15 тысяч добровольцев в ближайшее время. В польскую армию уже записались 13 тысяч человек.

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