Проект предусматривает строительство 173-километровой пограничной полосы.

В этом месяца на латвийско-беларуской границе протяженностью 173 километра начнется второй этап строительства ограждения. Этот процесс был запущен еще в 2021 году.

Как сообщает Delfi, во время первого этапа должны были построить почти 86 километров заграждения. 54 километра "стены" уже возвели, строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета из-за погодных условий. Ее должны завершить до осени текущего года.

Второй этап предусматривает строительство 63,9 километров заграждений. Процесс могут начать уже в этом месяце – специально для этого уже провели вырубку леса.

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Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. Также ожидается, что на границе появятся шесть башен связи с подъездными путями.

Стена на границе Латвии и Беларуси

В 2021 году Литва и Латвия начали строительство заборов на границе с Беларусью. Это произошло после того, в эти страны, а также в Эстонию и Польшу, хлынули потоки нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Страны обвиняли режим непризнанного президента Александра Лукашенко в организации этих потоков и их использовании в качестве оружия в гибридной войне.

Латвии забор на первых двух этапах обошелся в 102,7 млн ​​евро. Бюджет на строительство вышек связи оценивают в 3,6 млн евро, которые, как ожидалось, будут покрыты при поддержке фондов ЕС.

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