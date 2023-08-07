Пограничные силы Польши подвергаются постоянным нападениям на границе с Беларусью.

Командующий пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-беларуской границе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик во время брифинга для СМИ.

Он отметил, что ситуация на границе является крайне сложной, а процесс ее нелегального пересечения мигрантами организуют беларуские пограничные службы.

"Миграционное давление на границу с Беларусью продолжает расти. Хочу подчеркнуть, что вербовка [мигрантов] через контрабандистов и спецслужбы из Беларуси и России, очевидно, происходит в более чем 40 странах, поскольку именно столько национальностей мы уже зафиксировали на польско-беларуской границе", – сказал Вонсик.

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По его словам, самая крупная однократная попытка пересечения границы в этом году включала 93 человека, из которых 88 были задержаны пограничной службой.

"Польские патрули ежедневно забрасывают камнями, петардами, бутылками и ветками (нелегалы с беларуской стороны границы – УНИАН). Агрессия огромна. Беларуские службы, которые должны охранять государственную границу, превратились в преступную организацию, которая занимается организацией нелегальной миграции и получает из этого огромные прибыли. Там ничего не происходит без ведома и согласия Минска", – добавил командующий пограничной службы Томаш Прага.

По его информации, нелегальные мигранты группируются на пограничных заставах или вблизи, а когда беларуская сторона считает целесообразной попытку нелегального пересечения границы, этих людей отгоняют непосредственно к линии границы.

"Группировки очень агрессивные, действуют организованно и руководствуются только беларускими службами. К этому времени такие попытки совершили уже 19 тысяч человек. За весь предыдущий год это было меньше чем 16 тысяч. В июле этого года мы достигли рекорда, когда почти 4 тысячи человек пытались попасть в Польшу", – добавил Прага.

Ситуация на польско-беларуской границе

Как ранее писал УНИАН, в июле в Беларусь начали массово прибывать наемники "ЧВК Вагнер", которые стали врагами для путинского режима в России. По оценочным данным, сейчас их прибыло около 5 тысяч.

В определенный момент самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы в шутку, но публично на встрече с Путиным заявил, что ему приходится сдерживать вагнеровцев, стремящихся прорваться в Польшу.

Позже польские власти заявили, что небольшие группы вагнеровцев начали перебрасывать к границе с Польшей. А 1 августа Беларусь устроила военную провокацию на границе с Польшей: два белорусских вертолета залетели на польскую территорию.

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