Си Цзиньпин уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России.

Лидер Китая Си Цзиньпин сейчас очень недоволен президентом РФ Владимиром Путиным и никакой помощи ему предоставлять не будет.

Такое мнение высказал публицист и политолог Андрей Пионтковский на YouTube-канале Фейгин Live.

"Си Цзиньпин сейчас конечно очень недоволен Путиным и никакой помощи ему предоставлять не будет. Он сейчас уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России вместе с Кадыровым. Не в том смысле что они как-то сотрудничают, просто ухаживает. Каждый независимо друг от друга хочет видеть себя уже в постпутинской Росии. Что очень важно сказать по теме Китая, что в его докладе (Си Цзиньпиня) на четыре часа не было ни слова про многополярный мир. Полярный мир и два больших игрока - США и Китай", - сказал эксперт.

Также он напомнил, что китайцы называют озеро Байкал Северным морем и считают своей исконной территорией.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай воздерживается от открытой критики России за ее войну в Украине и сопротивляется призывам США осудить ее. При этом власти Китая регулярно подчеркивают свою поддержку территориальной целостности Украины, но вместе с тем призывают к дипломатическим переговорам для завершения войны.

Ранее Пекин заявил, что "обеспокоен" массированными ракетными ударами Москвы по гражданским объектам в Украине,которые произошли 10 октября.

23 октября Си Цзиньпин официально переизбрали на беспрецедентный третий срок на пост генсека Компартии Китая.

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что Пекин "готов работать" с Вашингтоном, чтобы "найти способы найти общий язык на благо обеих сторон".