В таком случае КНР сможет показать свое безоговорочное преимущество над РФ.

Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что Китай заинтересован в ослаблении России и поражении россиян в Украине, поскольку РФ будет искать спасения именно у КНР.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор. Можно было бы списать Америку и так далее. Но ведь такого не случилось. То есть, Москва же не одержала победу в этой войне, не захватила Киев. А зачем помогать ей выбраться, не потеряв лица, из этой войны?" – пояснил Фейгин.

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По словам российского оппозиционера, Китаю будет выгодна экономически слабая Россия. В таком случае КНР сможет показать свое безоговорочное преимущество.

"Наоборот, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях к Пекину, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, из страны третьего в четвертый мир. Выехали специалисты, выехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать как мясо, бросать как фарш, из которого никогда не будет котлет", – добавил Фейгин.

Война в Украине: на чьей стороне Китай

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы КНР выразила поддержку РФ "под лидерством Путина" и одобрила инициативы кремлевского диктатора в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

При этом 10 октября 2022 года, в день одной из крупнейших ракетных атак по украинским городам Китай и Индия, которые ранее воздерживались от критики войны России против Украины, призвали к деэскалации и диалогу. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга для прессы, заявила, что "все страны заслуживают уважения к их суверенитету и территориальной целостности".

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