Китай является постоянным членом Совбеза ООН, что накладывает на него определенные обязательства, считают в ЕС.

Отношения Запада с Китаем будут зависеть о того, какую позицию Пекин в конечном итоге займет относительно войны в Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции во вторник.

По его словам, позиция Китая по поводу военных преступлений России будет определять "качество отношений" стран Запада с Пекином.

"Существует четкое ожидание, что постоянный член Совета Безопасности выступит в защиту международного порядка, основанного на правилах. И у Китая есть моральная обязанность содействовать справедливому миру. Они не могут встать на сторону агрессора, не могут военно поддерживать агрессию", – заявил Боррель.

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При этом главный дипломат Европы назвал "ироничным" тот факт, что Россия разместила ядерное оружие в Беларуси спустя всего несколько дней после того, как лидер Китая Си Цзиньпин говорил с Путиным в Москве о необходимости отказа от размещения ядерного оружия за рубежом.

Позиция Китая по войне в Украине

В феврале Китай представил свой "мирный план" по войне в Украине. Хотя в нем было много правильных слов об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, он не содержал главного пункта – требований вывести российские войска с украинской территории.

В конце марта Пекин подтвердил, что надеется на участие Запада в реализации этого "мирного плана". В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил Пекину официальное предложение принять участие в реализации мирного плана, предложенного Украиной.

Кроме того, в Пекин было направлено предложение о прямых переговорах Зеленского и Си Цзиньпина. Китайский МИД "положительно оценил" это предложение, но прямое согласие пока не получено.

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