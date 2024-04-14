Вооруженные силы Ирана считаются одними из самых сильных в регионе с точки зрения оснащения, сплоченности, опыта и качества личного состава.

В начале этого месяца Израиль атаковал здание в дипломатическом комплексе Ирана в сирийской столице Дамаске. В ответ Иран совершил воздушную атаку на Израиль с привлечением сотен беспилотников и ракет. Прямое военное противостояние между Ираном и Израилем вновь привлекло внимание к вооруженным силам Ирана. Издание The New York Times проанализировало военный потенциал армии Ирана и ее возможности.

Какую военную угрозу представляет Иран?

Иранские вооруженные силы являются одними из крупнейших на Ближнем Востоке, имея не менее 580 000 военнослужащих действительной службы и около 200 000 обученного резервного персонала, распределенных между традиционной армией и Корпусом стражей исламской революции.

Гвардия также управляет силами Кудс, элитным подразделением, ответственным за вооружение, обучение и поддержку сети ополченцев по всему Ближнему Востоку, известной как "ось сопротивления". К этим ополченцам относятся Хезболла в Ливане, хуситы в Йемене, группы ополченцев в Сирии и Ираке, ХАМАС и Палестинский исламский джихад в Газе.

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Главнокомандующим вооруженными силами Ирана является верховный лидер аятолла Али Хаменеи, за которым остается последнее слово по всем важным решениям.

"Хотя ополченцы не учитываются как часть вооруженных сил Ирана, аналитики говорят, что они считаются союзными региональными силами - готовыми к бою, хорошо вооруженными и идеологически лояльными - и могут прийти на помощь Ирану, если его атакуют", - пишет NYT.

Какие виды оружия имеет Иран?

Десятилетиями военная стратегия Ирана была основана на сдерживании, сосредотачиваясь на разработке точных и дальнобойных ракет, беспилотников и противовоздушной обороны. Иран построил большой флот скоростных катеров и несколько небольших подводных лодок, которые способны препятствовать судоходству и глобальным поставкам энергии, которые проходят через Персидский залив и Ормузский пролив.

Также, отмечает издание, Иран имеет один из крупнейших арсеналов баллистических ракет и беспилотников на Ближнем Востоке, в том числе и крылатые ракеты и противокорабельные ракеты, а также баллистические ракеты с радиусом действия до 2000 километров или более 1200 миль. Они имеют мощность и радиус действия, чтобы поразить любую цель на Ближнем Востоке, включая Израиль.

Кроме того, отмечают эксперты, за последние годы Тегеран собрал большой перечень беспилотников с радиусом действия примерно от 1200 до 1550 миль, которые способны летать на низких высотах, чтобы избежать радаров.

При этом военные базы и хранилища страны широко разбросаны, похоронены глубоко под землей и укреплены противовоздушной обороной, поэтому их трудно уничтожить авиаударами.

Откуда Иран берет оружие?

Международные санкции отрезали Иран от высокотехнологичного оружия и военного оборудования, произведенного за рубежом, такого как танки и истребители.

Сегодня Иран производит большое количество ракет и беспилотных летательных аппаратов внутри страны и отдает приоритет этому оборонному производству, говорят эксперты. Он также импортирует малые подводные лодки из Северной Кореи.

Слабые стороны Ирана

Вооруженные силы Ирана считаются одними из самых сильных в регионе с точки зрения оснащения, сплоченности, опыта и качества личного состава, но они значительно отстают по мощности и изощренности от вооруженных сил США, Израиля и некоторых европейских стран, считают эксперты.

Самой большой слабостью Ирана являются его воздушные силы. Значительная часть самолетов страны датируется эпохой шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, который возглавлял Иран с 1941 по 1979 годы, и многие из них были выведены из строя из-за отсутствия запчастей. Танки и бронетехника Ирана старые, а в стране есть только несколько крупных военно-морских кораблей.

Также ожидается, что уничтожение высших военных чиновников Ирана окажут определенное кратковременное влияние на региональные операции Ирана, устранив командиров с многолетним опытом и связями с руководителями союзных ополчений.

Тем не менее, система командования вооруженными силами внутри Ирана остается нетронутой, говорят эксперты.

Конфликт Ирана и Израиля - что известно

В начале апреля власти Ирана обвинили Израиль в нападении якобы на иранское консульство в столице Сирии Дамаске. Появилась информация, что жертвой атаки стал генерал Мохаммад Реза Захеди - командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Иран пригрозил Израилю "ответными мерами" за якобы нанесенный удар по "консульству". 14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку - в сторону израильской территории полетели десятки дронов-камикадзе и ракет. Кроме того, по Израилю был нанесен удар с территории Ливана.

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