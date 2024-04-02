Убит генерал Корпуса стражей исламской революции.

Иран обвинил Израиль в нападении на свое консульство в Дамаске. Сообщается, что в результате атаки погиб командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Мохаммад Реза Захеди.

Как пишет CNN, Захеди ранее был командующим сухопутными войсками КСИР, командующим ВВС и заместителем командующего операциями. Также сообщается о гибели еще одного и командира и пяти должностных лиц. Посол Ирана Хосейн Акбари заявил, что здание обстреляли шестью ракетами из боевых самолетов F-35. По его словам, среди погибших были сотрудники иранского посольства и военные советники.

Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сказал журналистам, что не будет комментировать этот удар. При этом он подчеркнул, что в последние месяцы Иран усиливает эскалацию в этом регионе.

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"По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство. Повторяю, это не консульство и не посольство. Это военное здание сил Кудса, замаскированное под гражданское здание в Дамаске", - сказал он.

Реакция на удар по консульству Ирана:

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что они сохраняют за собой право принимать ответные меры. В МИД Сирии назвали атаку грубым нарушением международных правил.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что у Соединенных Штатов пока нет подтверждения ни цели, ни ответственной стороны.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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