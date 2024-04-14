Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль, запустив более 300 ракет и беспилотников.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на ЦАХАЛ и двух израильских чиновников, что Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет. Большинство запусков было осуществлено из Ирана, хотя небольшая часть - из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля".

Контр-адмирал Даниэль Хагари, главный представитель армии Израиля заявил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены. Он добавил, что военно-воздушная база Неватим в пустыне Негев на юге Израиля получила незначительные повреждения, но продолжает функционировать.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телевизионном заявлении утром в воскресенье предупредил, что противостояние с Ираном "еще не закончено".

В Медицинский центр Сорока на юге Израиля в целом доставили 12 человек в течение ночи. Среди них 7-летняя девочка, которая получила тяжелые ранения осколками снаряда. Ее прооперировали и сейчас она в реанимации. Восьмерым другим людям оказали помощь из-за легких ранений от осколков. Еще трех человек доставили из-за тревоги.

Противостояние Израиля и Ирана - последние новости

Как писал УНИАН, 1 апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в соседней Сирии, в результате чего погиб генерал Корпуса стражей исламской революции.

Западные СМИ предупредили, что Иран может осуществить масштабное нападение на Израиль "в ближайшие 48 часов".

13 апреля иранский спецназ захватил израильский контейнеровоз в Персидском заливе, а уже ближе к ночи Иран запустил "шахеды".

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