В последние дни Иран угрожал отомстить Израилю за удар по посольству в Сирии.

Иран, вероятно, начал масштабную воздушную атаку на Израиль. Об этом сообщает Times of Israel.

Утверждается, что с территории Ирана было запущено несколько десятков беспилотников. Им понадобится несколько часов на то, чтобы добраться до территории Израиля.

Как пишет Sky News, представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в выступлении перед прессой сообщил, что Иран запустил "беспилотные аппараты", не уточнив, о каком количестве идет речь. "Мы попытаемся не допустить их к территории Израиля, это наша задача", - сказал он.

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Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что все тренировочные и учебные мероприятия для военных отменены на ближайшие дни. Кроме того, по всей стране было запрещено проводить учебный процесс в гражданских заведениях, также запрещены мероприятия с участием более 1000 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под вечер решил созвать военный кабинет, после чего записал видеообращение к гражданам.

"Наши системы защиты развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, общественность сильная. Я установил четкий принцип - кто делает нам больно, то же самое делаем мы ему. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно", - заявил Нетаньяху в обращении.

Он также призвал граждане Израиля сохранять спокойствие и прислушиваться к директивам командования тыла.

Также сообщается, что соседняя с Израилем Иордания срочно закрыла свое воздушное пространство из-за угрозы иранского удара по Израилю. Запрещены рейсы на взлет, посадку и транзитные полеты. Известно, что по крайней мере два рейса эмиратской авиакомпании Fly Dubai вернули обратно в Объединенные Арабские Эмираты после вылета в Израиль.

Ирак тоже закрыл свое воздушное пространство, сообщило министерство транспорта страны.

После этого появилось сообщение, что свое воздушное пространство закрыл и сам Израиль.

Обновлено в 23.45. Иран подтвердил запуск беспилотников, а также ракет по Израилю. Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Корпус стражей Исламской революции объявил о запуске десятков беспилотников и ракет "по оккупированным территориям и позициям сионистского режима", имея в виду Израиль.

Обновлено в 23.49. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники и ракеты были запущены по Израилю не только из Ирана, но также с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена, где действуют дружественные с Ираном террористические группировки. Сообщается, что в воздухе якобы находится сразу 200 целей.

Иран атакует Израиль: что известно

Как писал УНИАН, 1 апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в соседней Сирии, в результате чего погиб генерал Корпуса стражей исламской революции.

После этого западная пресса уже несколько раз сообщала со ссылкой на собственные источники, что Иран может осуществить масштабное нападение на Израиль "в ближайшие 48 часов".

Сегодня днем иранский спецназ захватил израильский контейнеровоз в Персидском заливе.

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