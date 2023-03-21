Они покинули РФ под предлогом фейкового конгресса для врачей.

Из России через несколько дней после начала "частичной" мобилизации на чартерном рейсе улетели сразу 250 врачей, которые боялись отправки на фронт.

По данным журналистов расследовательского проекта "Система", рейс организовал "знаменитый доктор".

Как отмечается, врачи заплатили за перелет по 40 тысяч рублей, а остальные деньги для выкупа чартера добавил некий российский миллиардер из списка Forbes, инвестирующий в сферу цифровых технологий. Его имя и личность организатора рейса не раскрываются по соображениям безопасности.

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Отмечается, что для побега из России придумали легенду о врачебном конгрессе в Ереване. Для этого пассажирам раздали напечатанные приглашения на несуществующее мероприятие, а также блокноты и ручки с его логотипом.

Однако за день до вылета стало известно, что аэропорт Еревана больше не принимает чартерные рейсы, так как уже был перегружен самолетами из Россию. Организаторы не растерялись, перепечатали приглашения, атрибутику и отправили врачей на "конгресс в Астану".

Мобилизация в России

По данным ГУР, в России продолжается скрытая мобилизация, но моральное состояние мобилизованных военных находится на низком уровне.

Хотя российские власти заявили о завершении мероприятий, российский правозащитник Павел Чиков недавно рассказал, что как минимум в 35 регионах начали активно рассылать повестки.

По данным СМИ, в РФ планируют набрать в армию оккупантов еще 400 тысяч контрактников.

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