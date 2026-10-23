Украинский Ан-124 'Руслан' загорелся при посадке в Японии: что известно

Аэропорт закрывал взлетно-посадочную полосу.

В Японии 22 октября во время посадки украинского самолета Ан-124 "Руслан" на нем заметили пламя, из-за инцидента временно закрыли взлетную полосу.

Как пишет издание NHK, инцидент произошел около 19:20 по местному времени в аэропорту Chubu Centrair недалеко от города Нагоя.

По данным сотрудников аэропорта и Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма, во время посадки самолета было замечено пламя на фюзеляже.

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В результате самолет ненадолго остановился на взлетно-посадочной полосе, но вскоре освободил её.

Из-за этого инцидента аэропорт закрыл полосу на 15 минут – с 19:22 до 19:37, но вскоре работу возобновили, и полёты вернулись к обычному режиму.

Сообщается, что самолет прилетел из одного из аэропортов США.

Пламя заметил авиадиспетчер. На место выехали пожарные машины аэропорта, однако пожарные причин возникновения огня не выявили. Осмотр также не подтвердил, что самолет горел, и поэтому он своим ходом отрулил на стоянку.

На данный момент причина возгорания неизвестна, Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии расследует детали инцидента.

Инцидент с Ан-124 в Лейпциге

В начале августа стало известно, что дрон с взрывчаткой атаковал украинский самолет в аэропорту Лейпцига. Сообщалось, что диверсии удалось избежать лишь благодаря тому, что на БПЛА не сработал детонатор.

Расследование пока не дало четких доказательств того, что за попыткой нападения стоит Россия. Однако несколько деталей указывают на высокопрофессиональных преступников, ведь дрон не был приобретен на коммерческой основе, а изготовлен на заказ.

Позже разведка США заявила, что к попытке теракта в Лейпциге причастно правительство РФ.

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