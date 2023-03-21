Они отметили большие потери российских войск.

В России продолжается скрытая мобилизация, но моральное состояние мобилизованных военных находится на низком уровне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. "Если говорить о ситуации в войске, то тот факт, что скрытая мобилизация в России продолжается и ведется подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не является обеспеченной должным образом, обученной, и об этом говорят огромные потери на поле боя", - заявил он.

Он добавил, что у разведки есть большое количество аудиоперехватов российских оккупантов с передовой, которые свидетельствуют о низком моральном состоянии. Юсов отметил, что обнародуется лишь часть из них.

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"Они видят работу своих же "заградотрядов", видят некомпетентность своего командования и они видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", - сказал представитель ГУР, добавив, что большинство из них попытались бы убежать, если бы не заградотряды.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, что в сентябре 2022 года Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Уже в ноябре он заявил, что она якобы завершена.

В конце января этого года пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что частичная мобилизация действует, поскольку охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Российский правозащитник Павел Чиков недавно сообщил, что как минимум в 35 регионах начали активно рассылать повестки.

По данным СМИ, российское командование планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников.

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