'Керри' от Майка Фленагана продлили на 2-й сезон (видео)

Сериал получил в основном положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Стриминговый сервис Prime Video объявил о продлении на второй сезон подросткового хоррор-сериала "Кэрри" (Carrie) от Майка Фленагана ("Окулус", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", "Глиноликий", "Экзорцист: Мученики", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров"), снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

"Ее история еще далека от завершения. Кэрри возвращается во 2-м сезоне на Prime", – говорится в описании к видеоанонсу продолжения фильма на YouTube.

Также в ролике были опубликованы многочисленные сообщения от фанатов шоу с просьбой продлить его на 2-й сезон.

Видео дня

Напомним, первый сезон "Кэрри" вышел на Prime Video 7 октября 2026 года. Он состоял из шести эпизодов, выпущенных одновременно.

Сериал переносит события оригинального романа в наше время. В центре сюжета – замкнутая старшеклассница Кэрри, над которой издеваются одноклассники. Однако все меняется, когда девушка обнаруживает у себя способности к телекинезу.

Роль Кэрри в проекте исполнила 22-летняя канадская актриса Саммер Х. Хауэлл ("Проклятие Чаки", "Срез времени", "Нормал"), а ее мать сыграла Саманта Слоян ("Жизнь Чака", сериалы "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров").

На данный момент рейтинг сериала на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 85% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 71 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Майк Фленаган удачно развивает этот подростковый миф, придавая ему сочувствие и изобретательность. Он придает современное звучание вневременному произведению и дает возможность всем исполнителям ярко проявить себя, одновременно представляя нам новую, притягательную Кэрри", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

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