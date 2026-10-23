В Украине подорожал доллар: курс валют на 23 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,81 грн, евро – 50,36 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 октября, вырос на 7 копеек и составляет 45,41 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,81 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 1 копейку и составляет 51,01 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,36 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,15 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи – 50,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,05 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривны за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

Как сообщил УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в период с 26 октября по 1 ноября на наличном рынке ожидается курс в 44,8–45,5 грн/долл. и 50–52 грн/евро.

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