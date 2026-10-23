Трамп положился на Путина ради собственной выгоды, но Кремль может разрушить планы, - FP

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на Путина, чтобы тот дал ему возможность одержать крупную международную победу. Однако Кремль вряд ли готов пойти на такую значительную уступку, как завершение войны в Украине.
Такое мнение высказывает Джон Халтивангер, штатный автор Foreign Policy. Автор отмечает, что Трамп сейчас предпринимает очередную попытку завершить войну в Украине, и в этой попытке он в очередной раз обвиняет Киев. Он обвиняет президента Владимира Зеленского в затягивании войны, а Пентагон задерживает поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме того, Трамп предпринял ряд шагов по ослаблению давления на РФ, что уже вызвало критику даже в Республиканской партии.
Автор задает вопрос: почему именно сейчас Трамп начал предпринимать такие шаги. По мнению журналиста, президент США теряет терпение из-за отсутствия прогресса. Также это происходит на фоне подготовки к выборам, в преддверии которых Трамп стремится ослабить давление на энергетические рынки. Он разгневан на Зеленского из-за ударов по российским НПЗ. Хотя война в Иране в большей степени виновата в высоких ценах на бензин, добавляет автор.
Он отмечает, что на данный момент остается много вопросов относительно того, принесут ли такие шаги результат Трампу. Хотя Путин и освободил американского заключенного и согласился возобновить трехсторонние мирные переговоры, однако ни один из этих шагов фактически ничего не стоит Кремлю.
"Близка ли сделка? Вряд ли. Россия и Украина по-прежнему принципиально расходятся в отношении условий прекращения войны, которые включают максималистские требования Москвы, такие как отказ Украины от Донбасса. И это затрудняет оптимизм относительно перспектив соглашения. Так было и во время встречи Трампа с Путиным на громком саммите на Аляске в августе 2025 года, который завершился без каких-либо существенных договоренностей или сдвигов. Понятно, что Трамп хочет победы во внешней политике, и он, кажется, верит, что Путин может помочь её достичь, но его шансы выглядят не очень высокими", – отмечает автор.
Мирные переговоры: важные новости
Ранее издание The Economist раскрыло часть пунктов нового мирного соглашения, которое США продвигают между Украиной и РФ. По данным издания, Вашингтон предлагает создать на Донбассе демилитаризованную зону. Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит членство в ЕС. Москва же получит ослабление санкций и возможность поставлять газ в Европу.
Между тем президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предлагает три варианта гарантий безопасности от союзников после войны. Они включают укрепление украинской армии, прямые гарантии от союзников, а также вступление в НАТО.