Трамп положился на Путина ради собственной выгоды, но Кремль может разрушить планы, - FP

Позиции Киева и Москвы по-прежнему остаются максимально расходящимися.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на Путина, чтобы тот дал ему возможность одержать крупную международную победу. Однако Кремль вряд ли готов пойти на такую значительную уступку, как завершение войны в Украине.

Такое мнение высказывает Джон Халтивангер, штатный автор Foreign Policy. Автор отмечает, что Трамп сейчас предпринимает очередную попытку завершить войну в Украине, и в этой попытке он в очередной раз обвиняет Киев. Он обвиняет президента Владимира Зеленского в затягивании войны, а Пентагон задерживает поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме того, Трамп предпринял ряд шагов по ослаблению давления на РФ, что уже вызвало критику даже в Республиканской партии.

Автор задает вопрос: почему именно сейчас Трамп начал предпринимать такие шаги. По мнению журналиста, президент США теряет терпение из-за отсутствия прогресса. Также это происходит на фоне подготовки к выборам, в преддверии которых Трамп стремится ослабить давление на энергетические рынки. Он разгневан на Зеленского из-за ударов по российским НПЗ. Хотя война в Иране в большей степени виновата в высоких ценах на бензин, добавляет автор.

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Он отмечает, что на данный момент остается много вопросов относительно того, принесут ли такие шаги результат Трампу. Хотя Путин и освободил американского заключенного и согласился возобновить трехсторонние мирные переговоры, однако ни один из этих шагов фактически ничего не стоит Кремлю.

"Близка ли сделка? Вряд ли. Россия и Украина по-прежнему принципиально расходятся в отношении условий прекращения войны, которые включают максималистские требования Москвы, такие как отказ Украины от Донбасса. И это затрудняет оптимизм относительно перспектив соглашения. Так было и во время встречи Трампа с Путиным на громком саммите на Аляске в августе 2025 года, который завершился без каких-либо существенных договоренностей или сдвигов. Понятно, что Трамп хочет победы во внешней политике, и он, кажется, верит, что Путин может помочь её достичь, но его шансы выглядят не очень высокими", – отмечает автор.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее издание The Economist раскрыло часть пунктов нового мирного соглашения, которое США продвигают между Украиной и РФ. По данным издания, Вашингтон предлагает создать на Донбассе демилитаризованную зону. Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит членство в ЕС. Москва же получит ослабление санкций и возможность поставлять газ в Европу.

Между тем президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предлагает три варианта гарантий безопасности от союзников после войны. Они включают укрепление украинской армии, прямые гарантии от союзников, а также вступление в НАТО.

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