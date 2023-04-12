Считается, что речь идет о количестве топлива, достаточном для создания тысяч ракет.

Китай и Россия ведут тайные переговоры с Тегераном о предоставлении ключевого химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет.

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, предоставление этого соединения стало бы явным нарушением санкций ООН, однако могло бы помочь Кремлю пополнить истощенный долгими месяцами войны против Украины запас ракет.

Известно, что с российской стороны участие в переговорах по перхлорату аммония, основному ингредиенту твердого топлива, используемого для питания ракет, принимает химическая компания "Азонит". В Пекине возглавил переговоры иранский дипломат Саджад Ахадзаде, который является "советником Тегерана по технологиям". Какие именно китайские компании привлеченные дипломатам неизвестно.

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Точное количество соединения, которое стремится получить Иран, также неизвестно. Считается, что речь идет о количестве, достаточном для создания тысяч ракет.

Большинство иранских высокоточных и баллистических ракет малой дальности базируются на твердотопливных двигателях, в частности, Zolfaghar с радиусом действия 700 километров. Помимо этого, Иран может использовать это топливо для разработки ракет большой дальности под прикрытием своих космических программ.

Страна, как и Россия, в значительной степени самодостаточна в вопросе производства ракет, но санкции ограничивают производственные мощности. Иран заинтересован в увеличении собственных запасов ракет. Помимо этого, предоставив подсанкционное соединение Ирану, Китай смог бы оказать Москве, заинтересованной в иранских ракетах на фоне истощения собственных запасов, поддержку, оставаясь за кулисами, говорят дипломаты.

Западные аналитики считают, что попытки Китая нарушить санкции ООН от 2015 года о запрете поставок перхлората аммония Тегерану свидетельствует о глубокой обеспокоенности Пекина перспективами его союзника России. Считается, что Китай хочет убедиться, что Кремль не проиграет войну – из-за опасений, что это может спровоцировать крах страны и еще большую дестабилизацию.

Военная помощь Китая России - что надо знать

Пекин отказывается от существенной и открытой поддержки войны, которую Россия ведет против Украины. США и европейские страны неоднократно предостерегали Пекин от оказания России военной помощи. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг извещал, что альянсу известно, что соответствующий запрос от российской стороны поступал Китаю.

Известно, что в течение последних месяцев Россия получала от Китая определенное военное снаряжение (бронежилеты, винтовки и т. д.). Также японское издание Kyodo News со ссылкой на правительственные источники в США сообщало, что американская сторона установила факты использования россиянами китайских боеприпасов.

В прошлом месяце лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили китайский "мирный план", который предусматривает прекращение военной поддержки Украины странами Запада, и, как считается, заставит Киев уступить территорию страны. Путин заявил, что российская сторона готова взять этот план за основу. Западные партнеры Украины критикуют план и отмечают, что Китай не может быть посредником между странами в этой войне.

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