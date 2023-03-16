Таможенные данные показывают прямые поставки китайских штурмовых винтовок, а также поставки дронов и бронежилетов через Турцию и ОАЭ.

Китайские компании, в том числе связанная с правительством в Пекине, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях, включая детали для дронов и бронежилеты.

Об этом пишет Politico ссылаясь на торговые и таможенные данные. Поставки происходили в период с июня по декабрь 2022 года, согласно информации, предоставленной агрегатором таможенных данных ImportGenius.

Так, China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, отправила винтовки в июне 2022 года российской компании "Техкрим", которая также сотрудничает с российским государством и военными. Сообщается, что винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в таможеных данных как "гражданские охотничьи ружья", используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

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Согласно данным, в конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию.

Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они свидетельствуют, что Китай поставляет российским компаниям ранее неучтенное оборудование "двойного назначения" - коммерческие товары, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине.

Da-Jiang Innovations Science & Technology, также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправляла детали для дронов, такие как аккумуляторы и камеры, через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору. DJI находится под санкциями США с 2021 года за предоставление китайскому государству дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством в Синьцзяне.

Помимо беспилотников, Россия в течение нескольких месяцев полагалась на другие страны, в том числе Китай, в отношении навигационного оборудования, спутниковых снимков, компонентов транспортных средств и другого сырья, чтобы помочь поддержать войну президента Владимира Путина против Украины.

В настоящее время неясно, использует ли Россия какие-либо винтовки, включенные в данные о поставках, на поле боя. Но дроны DJI были замечены на поле боя уже несколько месяцев.

Согласно таможенным данным, в декабре прошлого года России удалось импортировать более 800 тонн бронежилетов на сумму около $10 миллионов. Бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них было импортировано напрямую из Турции, хотя некоторые партии прибыли в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Россия также импортировала бронежилеты китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export.

Торговые данные также показывают, что российская государственная оборонная компания "Рособоронэкспорт" с 2022 года импортирует микрочипы, тепловизоры и запасные части, такие как газотурбинный двигатель, из разных стран, от Китая до Сербии и Мьянмы.

Тем временем посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "привержен продвижению мирных переговоров" в Украине. "Китай не создавал кризис. Он не является стороной кризиса и не предоставил оружия ни одной из сторон конфликта", - сказал официальный представитель посольства Лю Пэньюй.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось комментируя данные Politico заявил, что "из-за потенциально очень серьезных последствий такая информация должна быть немедленно проверена".

Хотя западные санкции препятствуют возможности Москвы импортировать все, от микрочипов до слезоточивого газа, Россия по-прежнему может покупать товары для поддержки своих военных действий у "дружественных" стран, которые не следуют правилам Запада, таких как Китай или страны Персидского залива.

"Некоторые коммерческие товары, такие как дроны или даже микрочипы, могут быть адаптированы. Они могут трансформироваться из простого безвредного гражданского продукта в смертоносный и военный продукт", - сказал Сэм Бендетт, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа России в Вашингтоне, отметив, что предметы двойного назначения могут помочь России продвинуться на поле боя.

Эксперты говорят, что трудно отследить, продаются ли поставляемые из Китая товары двойного назначения покупателям, которые намерены использовать технологию в гражданских целях или в военных целях.

В тех случаях, когда Кремлю нужны определенные технологии, произведенные, скажем, в США, ЕС или Японии, у Москвы есть хитрые способы уклониться от санкций, которые включают покупку оборудования у посредников, находящихся в странах, имеющих тесные торговые отношения как с Западом, так и с Россией.

Товары двойного назначения также могут стать для Китая способом незаметно увеличить свою помощь Москве, избегая при этом санкций, о которых в последние недели предупреждали официальные лица в Вашингтоне и Европе, если Китай продолжит отправку оружия российским вооруженным силам.

Ожидается, что по мере поступления данных о поставках товаров двойного назначения в Россию западные страны активизируют усилия по сдерживанию этих потоков.

"Мы уже начали сталкиваться с санкциями против людей [перевозящих] военные товары в Россию. Я уверен, что мы увидим, как ЕС и другие страны будут преследовать тех людей, которые помогают большому количеству этих товаров попасть в Россию", - сказал Джеймс Бирн из Королевского института объединенных вооружений, британского оборонного аналитического центра.

Поставки Китаем оружия в Россию - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры США и Европы предостерегли Китай от поддержки российской войны в Украине. В последние недели западные официальные лица заявляли, что Китай рассматривает возможность отправки оружия российским вооруженным силам, что может изменить характер боевых действий в Украине и склонить его в пользу России. Официальные лица также обеспокоены тем, что часть товаров двойного назначения может также использоваться Россией для оснащения подразделений, направляемых в Украину.

Пекин продолжает отрицать, что наращивает поддержку России в Украине. Однако несколько его высокопоставленных чиновников недавно побывали в Москве. Ожидается, что в ближайшие недели туда приедет глава Китая Си Цзиньпин.

Также Пекин недавно представил мирное план из 12 пунктов для войны в Украине, хотя западные лидеры раскритиковали его за двусмысленность и отсутствие подробностей о необходимости вывода российских войск. МИД Китая также заявил, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия в Россию.

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