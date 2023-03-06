Россия отложила закупку иранских ракет из-за опасений, что Украина получит ракеты большой дальности.

Россия колебалась относительно покупки баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что союзники Украины в ответ предоставят Киеву ракеты большой дальности.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки западных официальных лиц. Они убеждены, что Тегеран открыт для дальнейшего военного сотрудничества с Москвой.

Одним из важных факторов, согласно оценкам в странах НАТО, почему Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности, является угроза предоставления США Киеву ракетной системы ATACMS, дальность действия которой в 300 км позволяет наносить удары глубоко по территории России.

Видео дня

Недавно США усилили предостережения по углублению российско-иранского военного сотрудничества, в то время как европейские дипломаты выразили обеспокоенность Тегерану. Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что западные союзники считают эти отношения "чрезвычайно тревожными".

"Эта ситуация, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема разговоров внутри альянса. И мы продолжим посылать Ирану сигналы об опасности материальной поддержки России в ее атаках и войне против Украины", - сказала Смит.

Западные официальные лица признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет, поскольку дефицит ее собственных боеприпасов становится острее, а внутреннее производство падает.

Запасы управляемых ракет и артиллерии сократились в России вдвое. "Россияне в ужасной ситуации. Им нужны ракеты", - сказал один европейский чиновник.

Благодаря российским технологиям, поставленным в 1990-х годах, Иран создал самый большой запас баллистических ракет на Ближнем Востоке в рамках программы, которую Министерство обороны США охарактеризовало в 2019 году как "все более точную" и "более сложную".

Иран постоянно отрицает, что поставлял оружие России после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. "Мы сотрудничали с Россией в области обороны в прошлом, и мы продолжаем это сотрудничество, но мы не предоставляли России никакого оружия для использования в войне в Украине", - сказал CNN на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян.

Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик, по словам западных чиновников и аналитиков, отчасти из-за потенциальных последствий такого соглашения для обеих сторон.

Иранские баллистические ракеты Fateh-313 и Zolfaghar имеют радиус действия 500 км и 700 км соответственно. Они добавили бы вес, если не преимущества, для российских ракетных возможностей, которые были истощены.

"Были дискуссии [о баллистических ракетах], но пока они этого не сделали. Европейцы им сказали, что последствия будут очень серьезными. США также провели красную линию", - сказал Али Ваэз, директор проекта по Ирану аналитической группы Crisis Group.

Но военные аналитики заявили, что публичные предупреждения Запада Тегерану будут иметь ограниченное влияние, учитывая, что Иран подпадает под широкие санкции. "Иран является одной из немногих стран, желающих продавать России", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Иранское оружие для России - что известно

Как сообщал УНИАН, Иран отправил в Россию сотни дронов-камикадзе, которые были использованы россиянами для атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру. Согласно Женевским конвенциям, запрещено совершать атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Для расследование этих военных преступлений россиян Украину посетил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.

25 февраля в британской разведке предположили, что Россия исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе, поэтому будет искать пути для их пополнения. О дефиците "шахедов" у россиян сообщал и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Впрочем, в начале марта россияне снова начали запускать иранские дроны, хоть и в ограниченном количестве. Также РФ начала использовать для их запусков северное направление вместо южного.

Что касается иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока не зафиксировало фактов их поставки в Россию. В январе во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Иран рассматривает возможность передачи сотни баллистических ракет РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: