Неясно, были ли они поставлены Китаем.

Соединенные Штаты Америки якобы подтвердили факты использования китайских боеприпасов на полях сражений в Украине и подозревают, что их выпускали россияне, пишет японское издание Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации источников в администрации США, происхождение боеприпасов пока неизвестно – непонятно, были ли они поставлены Китаем.

Источники не разглашают, какие именно боеприпасы были найдены, но утверждают, что они были произведены в Китае – это установили после анализа их состава и других факторов.

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Если факт предоставления Пекином боеприпасов для захватнической войны, которую ведет Россия, подтвердится, это может еще больше разжечь напряженность между США и Китаем. Ранее на этой неделе Байден заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Си, не уточняя подробностей. Во время прошлых переговоров с Си президент США предупредил китайского лидера о серьезных последствиях для Китая в случае оказания военной поддержки России.

Источники Kyodo говорят, что Вашингтон "бдителен и продолжает внимательно следить" за ситуацией и готов принять меры.

Помощь России от Китая - что известно

Китай избегает называть войну в Украине "войной" и все чаще пытается представить себя как нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Эти усилия не вызвали оживленной реакции Запада. К примеру, в Еврокомиссии считают, что Китай не может быть посредником в переговорах, поскольку страна очевидно выбрала сторону, и это не Украина.

Появлялись многочисленные свидетельства того, что Пекин предоставлял россиянам нелетальную помощь. А издание Politico утверждало, что в июне-декабре 2022 года китайские компании отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок, запчасти для беспилотников и другое оборудование, которое может использоваться в военных целях. Официальные лица США также заявляли, что Вашингтон владеет разведданными, которые указывают на то, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

Китай неоднократно отрицал любые намерения поставлять России вооружение и обвинял США - из-за предоставления американскими партнерами оружия Украине для защиты от российского агрессора.

Издание The Wall Street Journal информировало, что лидер КНР планирует впервые с начала полномашстабной войны поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, разговор состоится после визита в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

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