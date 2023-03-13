Китай не осудил российскую агрессию против Украины и не отмежевывается от российской пропаганды, отмечают в ЕК.

В Европейской комиссии считают, что Китай не может быть посредником в переговорах, если страна выбирает сторону России в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Вы можете быть честным мирным посредником, когда не выбираете сторону. Когда дело касается Украины и России, Китай на самом деле выбирает одну из сторон. Китай отказывается признать, кто является агрессором, а кто является жертвой. Китай ставит на один уровень Украину, пострадавшую от жестокого незаконного нападения с нарушением Устава ООН. Именно того Устава, который Китай, по утверждениям, защищает как постоянный член Совета Безопасности ООН", - сказал Стано.

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Он добавил, что Китай не очень отмежевывается от обманчивого российского нарратива об этой агрессии, иногда "приумножая и повторяя российские утверждения о "геноциде" и посягательствах со стороны НАТО и подобных бессмыслицах".

При этом представитель ЕС подчеркнул, что на предложения по посредничеству нужно иметь согласие от двух сторон.

"И как вы видели до сих пор, Россия остается очень равнодушной и незаинтересованной в любых внятных мирных предложениях. Вместо этого, Россия еще больше обостряет ситуацию в отношении украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - отметил Стано.

В то же время он подчеркнул, что намерения любой страны по установлению мира надо приветствовать, поскольку мир срочно необходим.

"И кто может повлиять на Россию - должен делать это, чтобы Россия прекратила эту безжалостную незаконную агрессию как можно скорее. У Китая есть рычаг как у постоянного члена Совета Безопасности ООН", - добавил представитель ЕС.

Война РФ против Украины - какова позицию Китая

Ранее на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

В этом релизе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести все оккупационные войска со всей украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и делали невозможным углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать работу России и Украины в этом направлении и как можно скорее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что стремится обсудить предложения Пекина о прекращении войны лично с Си Цзиньпинем. Издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китайской Народной Республики планирует впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, разговор состоится после визита лидера КНР в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

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