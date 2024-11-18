Военно-морские силы Греции продлили военно-морские учения еще на четыре месяца. Страна пытается сдержать перевалку российской нефти у своего побережья.
Издание Bloomberg пишет, что маневры, которые должны были закончиться 15 ноября, теперь продлятся до середины марта.
Лаконский залив страны в какой-то момент стал горячей точкой для перевалки с судна на судно между старыми танкерами, перевозящими российскую нефть. В результате в мае Афины объявили, что будут проводить в регионе военно-морские учения, запретив проход коммерческим судам.
Правительство ранее заявляло, что учения направлены на прекращение перевалки грузов, которые, по мнению мировой организации по надзору за судоходством, представляют угрозу безопасности на море.
В результате перевалка российской нефти переместилась в другие места, в том числе в Средиземное, Красное моря и у побережья Западной Африки.
Теневой флот России - последние новости
В мае издание The telegraph писало, что решение Запада установить предельную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот, который перевозит российскую нефть в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.
8 мая стало известно, что военно-морские силы Греции для сдерживания транспортировки российской нефти запретили движение судов у побережья юго-восточного Пелопоннеса.