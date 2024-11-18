Джонсон считает, что возможное решение Трампа уступить Путину может подорвать его авторитет.

Новый президент США Дональд Трамп не допустит того, чтобы глава РФ Владимир Путин победил в войне против Украины. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью France Inter.

"Интересно, как такой парень, как Дональд Трамп, может начать свой мандат с капитуляции, унижения Запада, НАТО и самого себя, если он даст Путину шанс победить Украину?" - сказал он.

Заявления Трампа о том, что он способен завершить войну в Украине всего за 24 часа являются не более, чем риторикой, отметил Джонсон в разговоре с журналистами. Тем не менее экс-премьер-министр Великобритании считает, что республиканец все же не хочет допустить того, чтобы Путин победил.

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Джонсон подчеркнул, что Трамп не смирится с поражением из-за своего эго:

"Это как раз то, о чем все говорят: у него есть эго, у него есть гордость. Я надеюсь, что он никогда не смирится с тем, что Путин может его победить".

США разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Заявление экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прозвучали на фоне разрешения Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ от США. В частности президент Джо Байден позволил атаковать северокорейские войска в России.

Аналитики считают, что разрешение США на удары ATACMS по РФ оставляет три существенных вопроса. Они подчеркнули, что это решение поднимет моральный дух и укрепит позиции Киева перед переговорами.

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