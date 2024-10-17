Греция будет обеспечивать насущные оборонные потребности Украины и в дальнейшем и предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и техперсонала для F-16.

Украина и Греция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщается в Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского.

"С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в частности материально-техническую и учебную. Сегодня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем.

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"Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16", - информирует глава государства.

Он поблагодарил Грецию за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей.

Визит Зеленского в Брюссель

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Зеленский находится в Брюсселе. Там на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров он представил План победы Украины. Известно, что состоялась также отдельная встреча Зеленского с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Соглашения по безопасности Украина подписала до этого с 24 странами и Евросоюзом в целом.

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