Украина и Греция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщается в Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского.
"С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в частности материально-техническую и учебную. Сегодня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем.
"Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16", - информирует глава государства.
Он поблагодарил Грецию за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей.
Визит Зеленского в Брюссель
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Зеленский находится в Брюсселе. Там на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров он представил План победы Украины. Известно, что состоялась также отдельная встреча Зеленского с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Соглашения по безопасности Украина подписала до этого с 24 странами и Евросоюзом в целом.