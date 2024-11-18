Эксперт рассказал, что это решение должно было быть принято еще несколько лет назад.

Разрешение США для Украины на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России не даст того решающего эффекта, о котором многие "с ликованием" заявляют, считает научный сотрудник Йорктаунского института Роберт Кларк. По его словам, в Украине ощущается облегчение спустя трех лет борьбы со "страхом эскалации".

Однако, в то же время, у Украины есть всего шесть недель до того, как избранный президент Дональд Трамп займет администрацию в Вашингтоне и активизирует переговоры и дипломатическое давление на страны для окончания войны, пишет аналитик в материале The Telegraph.

"Привести Украину и Россию под каблук Трампа будет быстрой внутриполитической победой, независимо от того, какой ущерб это может нанести Украине. Как и на все решения Трампа, на эти решения нужно смотреть с точки зрения американского, а не европейского политического внутреннего разума", - отмечает он.

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Простые американцы все чаще становятся противниками финансовой поддержки Украины со стороны США из-за того, что боевые действия длятся практически три года и война уже представляется "вечной", а это — не способствует интересам Америки, по словам эксперта.

Кроме того, он отмечает, что этих же шести недель не хватает, чтобы обратить вспять тактические успехи на Донбассе. Особенно без значительного увеличения артиллерии, бронетехники, численности личного состава и средств ПВО.

"Снятие запрета на поставки американских ракет дальнего радиуса действия в Россию могло бы нанести значительный ущерб российским линиям снабжения и логистическим колоннам и привести военную машину [кремлевского диктатора Владимира] Путина в Украину, но, к сожалению, этого слишком мало и слишком поздно", - подчеркнул Кларк.

В материале говорится, что это должно было произойти еще несколько лет назад, чтобы кардинально изменить исход войны. Но команда президента США Джо Байдена сделала минимальные шаги, боясь многократных запугиваний Путина.

Другие новости о разрешении ударов ATACMS по России

Ранее УНИАН сообщал, что Путин пока молчит из-за решения по дальнобойным ракетам, у него есть козыри.

Кроме того, Украина узнала о разрешении США на удары по России три дня назад. Это решение было принято на фоне вступления войск КНДР в войну против Украины. И оно якобы должно дать понять Северной Корее о необходимости "пересмотра своего решения".

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