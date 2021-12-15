Евросоюз полностью поддерживает украинское государство в условиях агрессии РФ, отметила президент Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о готовности усилить и ввести новые санкции против Российской Федерации в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в микроблоге Twitter.

"ЕС полностью поддерживает Украину в условиях российской агрессии. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины обойдутся большими затратами для России. Мы можем увеличить и расширить нынешние санкции или одобрить дополнительные, если потребуется", – заявила президент ЕК.

Ранее – 13 декабря – вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не будут принимать решения о новых санкциях против РФ из-за стягивания войск к границам Украины.

Читайте такжеЕвросоюз, США и Великобритания обсуждают новые санкции против России – ReutersНапомним, весной 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей. На Донбассе РФ поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также вторглись российские войска.

Власти РФ не признают, что решились на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Страны Запада отреагировали на агрессивные шаги России – наказали страну санкциями. Ограничительные меры против РФ не раз продляли и расширяли.

В конце октября текущего года американское издание The Washington Post узнало, что Россия увеличила численность своих войск у границы Украины.

Потом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ перебросила к границе украинского государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Виталий Саенко