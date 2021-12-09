Глава Минобороны Британии напомнил, что присоединение к НАТО зависит от суверенных государств и членов НАТО, а не от России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал президента России Владимира Путина отступить от украинских границ.

Он предупредил, что Россия столкнется с долгосрочными тяжелыми последствиями, если вторгнется в Украину, пишет Reuters.

"Любые действия России, направленные на угрозу суверенитету Украины, имели бы не только тяжелые, но и долговременные последствия для России", - сказал Уоллес.

Он призвал главу Кремля Путина отказаться от любых подобных шагов, которые, по его словам, могут спровоцировать смертельную войну на границе Европы.

"Я бы просто призвал его еще раз подумать: я не думаю, что Россия хочет этих последствий. Я не хочу видеть гражданскую войну или войну на границе Европы", – сказал Уоллес.

Министр обороны Британии заявил, что разговоры Москвы о том, что НАТО их окружило, является чушью.

"Лишь 6% сухопутной границы России граничит со странами НАТО, это трудно назвать, что их окружает НАТО. НАТО - это оборонный альянс - это в наших уставах. Он существует только для того, чтобы защитить себя и своих членов в случае нападения", - сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что присоединение к НАТО зависит от суверенных государств и членов НАТО, а не от России.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы Путина о получении гарантий о невступлении Украины в НАТО являются неправомерными. По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО. Лавров считает, что декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Александр Топчий