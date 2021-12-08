Они также согласились с тем, что РФ должна незамедлительно заплатить серьезную цену в случае эскалации агрессии в Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и президент Европейского совета Шарль Мишель отметили готовность ввести серьезные санкции в случае усиления военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США по результатам телефонного разговора Блинкена и Мишеля.

"Они разделили обеспокоенность по поводу наращивания Россией войск вокруг Украины и подчеркнули, что Россия должна ослабить напряженность и вернуться к дипломатии, включая полное выполнение Минских договоренностей, которые являются лучшим средством урегулирования конфликта на Донбассе", - отмечается в сообщении.

Они также согласились с тем, что РФ должна незамедлительно заплатить серьезную цену в случае эскалации агрессии в Украине.

Блинкен и Мишель подтвердили поддержку Соединенными Штатами и Евросоюзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Разговор Байдена и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Салливан затруднился сказать, окончательно ли Путин решил совершить нападение на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Сегодня, 8 декабря, Байден заявил, что США в одностороннем порядке не будут отправлять войска в защиту Украины. Байден отметил, что по вопросу защиты Украины от РФ будет ориентироваться на позицию других стран НАТО.

Автор: Виталий Саенко