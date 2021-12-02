Глава МИД Украины поговорил о введении санкций против РФ с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что новые санкции должны нанести удар по российской экономике в случае нового военного вторжения Российской Федерации в Украину.

Как сообщил глава МИД Украины в микроблоге Twitter, он рад встрече с главой дипломатии ЕС Боррелем в Стокгольме.

"Мы обсудили потребность сдерживания России — в частности, ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", – заявил Кулеба.

Читайте такжеПутин создал возможность для очень быстрого вторжения в Украину – БлинкенРанее Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном ведет работу над жесткими экономическими санкциями против Российской Федерации.

1 декабря Боррель заявил, что Евросоюз пытается делать все возможное для избежания напряжения на фоне скопления войск Российской Федерации у украинских границ.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российская сторона перебросила к границе украинского государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в конце января – в начале февраля 2022 года.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Виталий Саенко