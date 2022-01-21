Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном кризис на российско-украинском пограничье.
Об этом сообщает Reuters.
Макрон встретится с Шольцем в Берлине 25 января. Стороны обсудят международную безопасность и другие темы, в частности экономику, климат и председательство Германии в G7.
Пресс-секретарь правительства ФРГ отказался комментировать агентству информацию об отказе Шольца Байдену во встрече по ответу на агрессивные действия России.
В то же время, по данным немецкой газеты Der Spiegel, причиной отказа называют занятость канцлера и ухудшение ситуации с распространением COVID-19. Вместо переговоров с Байденом Шольц совершит визит в Мадрид.
Переговоры Шольца и Байдена ориентировочно состоятся в середине февраля.
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Германия не планирует поставлять Украине оружие для защиты своего суверенитета от российской агрессии и ищет пути дипломатического урегулирования спровоцированного Кремлем кризиса на границе в Восточной Европе.
При этом, по словам главы немецкого МИД, ФРГ готова пересмотреть позицию по "Северному потоку-2", который, как считают Украина и ее европейские партнеры, может стать стратегическим оружием Путина и повлиять на энергозависимость ЕС от РФ.
Приостановка "Северного потока-2" является крайней мерой предлагаемых Вашингтоном ограничений против России, если Кремль решится вторгнуться в Украину.
С ноября 2021 года сертификация российского газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений европейского законодательства.