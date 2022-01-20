Германия готова рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае агрессии России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

"Мы вдвоем ранее на встрече в Вашингтоне и во время других встреч подчеркнули, что в отношении санкций, и серьезных и тяжелых последствий от экономических мер, вопрос энергоресурсов должен учитываться среди возможных подходов", - заявила Бербок.

В этой связи глава МИД сослалась на слова канцлера Германии Олафа Шольца, что если будет дальнейшее обострение ситуации со стороны России в отношении Украины, то все возможные варианты мер будут рассматриваться.

В свою очередь, как сказал Блинкен, он вместе с Бербок подтвердили приверженность заявлению, сделанному Соединенными Штатами и Германией в июле 2021 года относительно совместного сотрудничества ради поддержки энергетической безопасности Украины и предотвращения использования Россией энергоресурсов в качестве оружия.

"И мы также говорили о статусе газопровода "Северный поток-2", в отношении которого США на протяжении долгого времени выступают против. Также стоит отметить: газ еще не течет по "Северному потоку-2", что означает, что трубопровод является рычагом влияния для Германии, Соединенных Штатов и наших союзников, а не для России", - убежден Блинкен.

Госсекретарь считает, что Россия, без сомнения, принимает это во внимание, когда размышляет над следующими шагами, особенно с учетом заявлений стран относительно серьезных последствий, с которыми России придется столкнуться, если осуществит дальнейшую агрессию против Украины.

Он сказал, что Запад не может принять решение за Москву, но в любом случае США, Германия и союзники будут единствены, если Москва согласится двигаться дипломатическим путем, или все же решит осуществить вторжение.

Читайте такжеУ Украины еще есть минимальный шанс составить конкуренцию "Северному потоку-2" - экспертКак сообщал УНИАН, 22 июля 2021 года Посольство США в Украине опубликовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей. Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей как оружия против Украины.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

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