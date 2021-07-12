Исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери пояснил, что "ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство".

Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает срочное вмешательство в ситуацию в Литве на фоне растущего миграционного давления на границе с Беларусью.

«Исполнительный директор Frontex согласился начать оперативную пограничную операцию на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением», - говорится в сообщении на сайте агентства.

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Исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери пояснил, что «ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство».

«Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и спецсотрудников для проведения бесед с мигрантами для сбора информации о вовлеченных преступных сетях», - добавил он.

Отмечается, что за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы со стороны Беларуси, передает kommersant.

Проблемы на границе Литви и Беларуси

2 июля Литва объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов. В 2021 году на территорию Литвы пытались попасть 822 незаконных мигранта — в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

9 июля литовские военные начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Беларусью.

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Автор: Ирина Погорелая