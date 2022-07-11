Глава ОП подчеркнул, что именно такой шаг против агрессора предлагала Украина.

Седьмой пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации уже находится в процессе разработки.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Польша выступает за газовое эмбарго. Мы предлагали именно такой шаг против России", - подчеркнул глава ОП.

Ермак подчеркнул, что газовое эмбарго станет сильным ответом на любой энергетический шантаж Кремля. Глава ОП убежден, что западный мир должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным издания Bloomberg, лидеры стран "Большой семерки" рассмотрят возможность введение предельных цен на российские энергоносители. На такой инициативе настаивал премьер-министр Италии Марио Драги.

Тем временем корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждаться, что ЕС планирует подготовить седьмой пакет санкций против РФ примерно до конца июля. Однако он не будет затрагивать газ и атомную энергетику. А главным ограничением станет эмбарго на золото.

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