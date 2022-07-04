По его словам, обсуждение может начаться на этой неделе.

Страны Европейского союза планируют подготовить седьмой пакет санкций против России до отпуска чиновников, на который они пойдут примерно в конце июля.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

У представителей стран Евросоюза будет для разработки документа три недели.

"Я думаю, что цель состоит в том, чтобы подготовить его к тому, как все уйдут в отпуск, а это примерно конец июля. Так что это будет в следующие три недели", - написал Йозвяк.

По его словам, седьмой пакет санкций будет менее амбициозным, чем шестой. В частности, документ не будет включать газ и атомную энергетику, однако закроет лазейки в предыдущих пакетах и добавит в "черный список" золото.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

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