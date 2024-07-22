Некоторые антимиграционные меры, особенно масштабные депортации, могут нанести огромный ущерб экономикам.

Мигранты становятся все более нежелательными в богатых странах. Так, более половины американцев выступают за "депортацию всех иммигрантов, проживающих в США незаконно" по сравнению с третью 2016 году. В то же время только 10% австралийцев выступают за усиление иммиграции, что резко снизилось, говорится в статье The Economist.

Новый левоцентристский премьер-министр Британии Кир Стармер хочет, чтобы страна "меньше зависела от миграции, обучая больше британских работников". Левоцентристский премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе недавно заявил, что миграционная система его страны "не работает должным образом" и хочет сократить чистую миграцию вдвое. А кандидат в президенты США Дональда Трамп обещает массовые депортации в случае победы.

По словам журналистов, это не просто слова. Австралия, Великобритания и Канада расправляются с университетами, где предлагаются курсы, на которые допускаются люди, чьи истинные намерения – работать. В этом году Канада надеется на треть сократить количество разрешений на обучение. Другие страны затрудняют мигрантам возможность взять с собой семью. В прошлом месяце президент Джо Байден объявил о мерах, которые запрещают предоставлять убежище тем, кто незаконно пересекает южную границу. Во Франции президент Эмманюэль Макрон хочет ускорить депортацию. Подобные планы внедряет Германия. На пути могут быть более строгие ограничения.

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Как строгие правила для мигрантов повлияют на экономики богатого мира

Отмечается, что изменение подхода произошло после периода заоблачной иммиграции. За последние три года 15 миллионов человек переехали в богатые страны, что является крупнейшим всплеском в современной истории. В прошлом году более 3 миллионов человек мигрировали в Америку, 1,3 миллиона поехали в Канаду, а около 700 000 оказались в Великобритании. Прибывают отовсюду, в том числе сотни тысяч украинцев, которые бегут от войны, а также миллионы из Индии и Африки.

Теперь есть признаки того, что бум может закончиться. Чистая миграция в Канаду сократилась почти вдвое по сравнению с последним пиком, тогда как в Новой Зеландии она резко падает. В богатом мире становится меньше вакансий, что забирает стимулы переезжать. Поток беженцев из Украины также сократился. Новые меры против мигрантов также начинают играть свою роль. В ЕС количество граждан третьих стран, которые были возвращены на родину, выросло на 50% за последние два года.

Авторы указывают, что некоторые антимиграционные меры, особенно масштабные депортации, могут нанести огромный ущерб экономике. Существует большая неопределенность в отношении последствий более умеренной антимиграционной политики, даже если она все еще может нанести ущерб. В краткосрочной перспективе попытки сократить заоблачную миграцию, вероятно, уменьшат инфляцию на рынке жилья.

Ограничение также повлияет на ВВП на человека, по которому экономисты обычно оценивают уровень жизни. Поскольку иммиграция резко возросла в 2022 и 2023 годах, ВВП на человека упал в Британии и Германии. Сокращение иммиграции может остановить падение в краткосрочной перспективе. Однако это будет сделано с долгосрочными издержками. Подавление миграции также может спровоцировать повторное появление дефицита рабочей силы, от которого страдали богатые экономики в 2021 и 2022 годах.

Важно то, что новоприбывшие люди часто работают в непривлекательных, плохо оплачиваемых, но тем не менее жизненно важных отраслях, включая строительство и здравоохранение. Со временем богатым странам со стареющим населением понадобится больше молодых работников: "Хотя репрессии в отношении новоприбывших могут сейчас получить поддержку политиков, экономическая логика означает, что поддерживать такую позицию будет катастрофой", – пишут авторы.

Демографический кризис в мире

В 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью.

Ранее УНИАН писал, что мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения.

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