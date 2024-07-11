Численность населения блока в прошлом году выросла благодаря беженцам.

В 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью, пишет Reuters со ссылкой на данные ЕС.

Отмечается, что после спада в 2020 и 2021 годах, связанного с влиянием пандемии Covid-19, население 27 стран ЕС второй год подряд увеличивалось. Оно выросло с 447,6 миллиона до 449,2 миллиона человек в течение прошлого года. Чистая внутренняя миграция, в частности, включала прибытие перемещенных лиц из Украины, говорится в отчете Евростата.

Снижение рождаемости в Европе означает, что так называемый "естественный" компонент подсчета населения – рождаемость минус смертность – является отрицательным или стагнирующим с 2012 года. В сочетании со старением населения это вызывает беспокойство относительно нехватки рабочей силы и будущего финансирования национальных систем социального обеспечения.

Видео дня

Демографический кризис в ЕС и не только

Ранее УНИАН писал, что 2024 год может стать поворотным моментом в истории Европейского союза, поскольку, по прогнозам ООН, население, составляющее 448 млн человек, начало сокращаться. Причем ожидается, что оно продолжит беспрецедентно сокращаться для мирного времени.

Мир в целом находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе. Падение рождаемости имеет огромные последствия для образа жизни людей, роста экономик и позиций мировых сверхдержав.

Вас также могут заинтересовать новости: