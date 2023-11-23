Еще несколько дней назад сообщалось, что они выйдут на трехдневную акцию.

Польские фермеры, которые присоединились к забастовке перевозчиков на границе с Украиной, решили продолжить акцию до начала января.

Как пишет польский канал TVN24, фермеры инициативы "Преданное село" сегодня вышли на акцию протеста перед пограничным пунктом пропуска "Медика". Ранее один из организаторов сообщал СМИ, что акция продлится три дня. Теперь они заявляют, что до 26 ноября будут бастовать с 9:00 до 20:00, а с 27 ноября до 3 января - круглосуточно.

"Протестующие растянули ленту на переходе, объявив, что будут пропускать легковые автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью и военной техникой. Ожидается, что они также будут пропускать каждый час по два грузовика с системой МДП, которые ждут перед переходом", - отмечает телеканал.

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Среди требований фермеров: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на нынешнем уровне и продолжение предоставления ликвидных кредитов. Они передали их премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Очереди на границе с Польшей

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики объявили длительную забастовку на границе и заблокировали ряд пукнтов пропуска. Огромные очереди образовались на пунктах пропуска "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

Сегодня движение грузовиков заблокировали на четвертом пункте пропуска ("Медика"). В Украине волнуются, что следующим может стать пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

12 ноября в очереди умер украинский дальнобойщик, а уже сегодня стало известно о смерти еще одного водителя. Украина призывает польскую власть распустить забастовки.

Также в сети жалуются, что из-за протестов в Украину не может попасть гуманитарная помощь, в частности - лекарства для военных.

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