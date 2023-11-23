В посольстве говорят, что польские власти имеют основания для роспуска забастовки.

Украинская сторона обратилась с официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши из-за смерти уже второго украинского водителя в очереди на границе.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отметил, что водитель украинского грузового автомобиля находился в очереди перед пунктом пропуска Корчева, вызванной забастовкой. Посольство требует разблокировать движение грузовых транспортных средств, написал он в Facebook.

"Ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, влечет значительную угрозу безопасности и порядка движения на дорогах общего пользования, а значит в соответствии с нормами Закона Республики Польша "о собрании" дает прямые основания к роспуску забастовки представителем органа местного самоуправления, который выдал разрешение на его проведение", - отметил он.

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Украинская сторона призвала не допускать, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузовиков простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий и становились заложниками действий протестующих.

Блокирование украинской границы: что известно

До сегодняшнего дня польские перевозчики блокировали пункты пропуска "Корчева-Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск -Ягодин", требуя вернуть систему разрешений для украинских водителей.

12 ноября возле заблокированного пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" в своей фуре умер украинский дальнобойщик. Сегодня стало известно о смерти еще одного водителя, который стоял в очереди.

Утром забастовщики начали блокировать движение грузовиков уже на четвертом пункте пропуска - "Медика". Кроме того, есть угроза возможного блокирования пункта контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

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