Группа польских фермеров планирует присоединиться к забастовке на границе Украины и Польши. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление одного из организаторов протеста.
Так, около 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня" планируют в четверг выйти на трехдневную акцию на пункте пропуска "Медика". "Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", - заявил Лукаш Мартин.
"Забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на четвертом переходе, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь пострадавшей от войны стране", - отмечает издание.
Блокирование украинско-польской границы: что известно
Напомним, недавно польские перевозчики начали бастовать на границе, требуя вернуть разрешения для украинских коллег. Блокировать пункты пропуска "Корчова-Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин" планируют до конца этого года.
Это привело к огромным очередям на границах. Украинская сторона заявляет, что это вредит не только Украине, но и Польше. Кроме того, забастовка мешает передвижению гуманитарных грузов для украинской армии.
Также члены Международного союза автомобильного транспорта Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы призвали президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть соглашение по либерализации.