Они планируют выйти на протест уже 23 ноября.

Группа польских фермеров планирует присоединиться к забастовке на границе Украины и Польши. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление одного из организаторов протеста.

Так, около 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня" планируют в четверг выйти на трехдневную акцию на пункте пропуска "Медика". "Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", - заявил Лукаш Мартин.

"Забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на четвертом переходе, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь пострадавшей от войны стране", - отмечает издание.

Видео дня

Блокирование украинско-польской границы: что известно

Напомним, недавно польские перевозчики начали бастовать на границе, требуя вернуть разрешения для украинских коллег. Блокировать пункты пропуска "Корчова-Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин" планируют до конца этого года.

Это привело к огромным очередям на границах. Украинская сторона заявляет, что это вредит не только Украине, но и Польше. Кроме того, забастовка мешает передвижению гуманитарных грузов для украинской армии.

Также члены Международного союза автомобильного транспорта Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы призвали президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть соглашение по либерализации.

Вас также могут заинтересовать новости: