Блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

Польские перевозчики сегодня начали блокировку движения грузовых транспортных средств на еще одном, уже четвертом, пункте пропуска на границе с Украиной.

Об усложнении движения грузового транспорта на пункте пропуска "Шегини" предупредила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). "По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 10:30 на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска "Медика" смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началась блокировка движения грузовых транспортных средств. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как ранее информировали польские пограничники, блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

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По данным ГПСУ, на этом направлении сейчас на въезд в Украину со стороны Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

По состоянию на сегодняшнее утро на заблокированных пунктах пропуска со смежной стороны на въезд в Украину ожидают 2600 грузовиков.

Ситуация на украинско-польской границе

С 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене". Ключевым требованием является возврат к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских перевозчиков.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии также угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков.

Словаки начали блокировка пункта пересечения "Вишне Немецке" 21 ноября из-за того, что, как и польские перевозчики, не соглашались с транспортным безвизом для Украины. В то же время, в полночь они пошли на уступки украинской стороне и временно сняли блокаду пункта пересечения "Вишне Немецке". По информации Западного регионального управления ГПСУ, этого удалось достичь благодаря договоренностям с Союзом автомобильных перевозчиков Словакии.

В Украине создан штаб помощи украинским водителям, которые оказались заблокированными на границе с Польшей, чтобы обеспечить людей едой, водой, медикаментами и топливом.

К блокаде украинской границы польскими перевозчиками с требованием "справедливой конкуренции", может быть причастна Россия. Влияние Москвы также может иметь место в аналогичных действиях в Словакии, написало издание Guildhall по итогам собственного расследования.

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