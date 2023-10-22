Израиль нанес воздушный удар по цели на Западном берегу реки Иордан. Целью была мечеть Аль-Ансар, которая находится в лагере палестинских беженцев .
В отличие от сектора Газа, Израиль крайне редко наносит удары с воздуха на Западном берегу, сообщает Би-би-си. Но при этом ЦАХАЛ постоянно проводит там рейды и облавы в поисках террористов.
В ЦАХАЛ не уточнили, каким образом наносился воздушный удар, но израильские СМИ сообщили, что это было сделано с помощью истребителя. Если это так, то это первое применение ЦАХАЛом истребителей на Западном берегу за последние 20 лет, отметило издание.
По данным военных, под мечетью находилась "террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые ответственны за несколько терактов в последнее время и готовились вскоре совершить теракт".
Военные Израиля сообщили о двух убитых боевиках.
Лагерь палестинских беженцев в городе Дженин на севере Западного берега, основан ООН в 1953 году для помощи палестинским беженцам, но с тех пор, по словам израильских властей, он стал оплотом боевиков ХАМАС и группировки "Исламский джихад".
Нападение ХАМАСа на Израиль
7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Прорвав израильскую границу, они захватили несколько населенных пунктов, убили сотни гражданских, взяли заложников. В настоящее время известно, что в руках ХАМАСа на территории сектора Газа удерживаются около 200 заложников.
В ответ на это Израиль объявил о проведении операции "железные мечи" и продолжает борьбу с боевиками.