Израиль задался целью уничтожить палестинские группировки, которые устроили военную базу в лагере беженцев.

Израиль проводит войсковую операцию в городе Дженин на Западном Берегу реки Иордан. Израильская авиация наносит воздушные удары по объектам палестинских радикалов, наземные войска вступают в стрелковые бои с боевиками палестинских вооруженных группировок.

"Начатый рано утром в понедельник рейд с участием сотен коммандос и авиаударов побудил поддерживаемую международным сообществом палестинскую администрацию заявить, что она приостанавливает контакты с Израилем, и вызвал гуманитарную обеспокоенность США и ООН", – пишет Reuters.

Целью военной операции руководство Израиля заявило ликвидацию вооруженных палестинских группировок, базирующихся в лагере палестинских беженцев в городе Дженин. Израиль утверждает, что при поддержке Ирана эти группировки осуществляют обстрелы израильской территории с помощью ракетных установок кустарного производства.

По данным палестинской стороны, в результате боестолкновений и воздушных ударов погибли не менее 10 палестинцев, еще около 100 ранены.

Группировка "Исламский джихад" заявила о гибели четырех своих боевиков. Группировка ХАМАС заявила о гибели пятерых человек, не уточнив, идет ли речь о боевиках или гражданских.

Израильские военные заявили, что располагают подтверждениями о гибели девяти палестинцев – исключительно комбатантов. Также утверждается о задержании еще 120 человек, которых подозревают в связях с палестинскими группировками.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что эвакуировал 500 семей, или около 3000 человек, из лагеря, где на площади менее половины квадратного километра проживает около 14 000 человек и который стал одним из очагов волны насилия.

"Сотни бойцов "Исламского джихада", ХАМАС и ФАТХ живут в лагере, который был укреплен рядом препятствий и наблюдательных постов для отражения регулярных армейских рейдов", – пишет Reuters.

В свою очередь израильские военные публикуют фото и видеоматериалы обнаруженных складов с оружием на территории лагеря палестинских беженцев - как утверждается, в подвале мечети и в жилых домах.

Противостояние Израиля и Палестины – последние новости

В мае Израиль провел пятидневную операцию "Щит и стрела" против организации "Исламский джихад". Как заявил тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ходе операции была ликвидирована вся верхушка "Исламского джихада" в Газе.

Этому предшествовали обмены ракетно-бомбовыми ударами между палестинскими боевиками из группировки ХАМАС и армией обороны Израиля. Конфликт был вызван смертью после 87-дневной голодовки известного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана в тюрьме Израиля.

Вас также могут заинтересовать новости: