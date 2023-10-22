Также США будут реагировать, если кто-то атакует непосредственно американские силы, развернутые в регионе.

США прибегнут к "соответствующим мерам", если в войне ХАМАС с Израилем появятся новые участники. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью ABC News.

По его словам, Вашингтон имеет определенные опасения, что текущий конфликт может расшириться. При этом Остин отметил, что США оставляют за собой право "защищаться" и отвечать на удары.

"Если какая-то группа или какая-то страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться этой очень неудачной ситуацией, которую мы видим, наш совет: не делайте этого", - заявил он.

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Угроза расширения войны Израиля против ХАМАС

Как писал УНИАН, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября ливанская группировка Хезболла активизировала свои нападения на северное пограничье Израиля. Пока это лишь единичные стычки, но лидеры группировки предупреждают, что готовы к полноценной войне с Израилем.

Иран тоже непублично предупредил Израиль, что вступит в войну, если израильская армия начнет наземную операцию в Секторе Газа.

Между тем в самом Израиле пригрозили мощным ударом непосредственно по Ирану, если ливанская Хезболла откроет второй фронт на севере.

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