Ученые говорят, что шансы заразиться от вакцинированного одной дозой человека, который все равно заболел, в разы меньше.

Одна доза вакцины от коронавируса сокращает передачу инфекции почти на 50%. К такому выводу пришли авторы нового исследования Службы здравоохранения Англии.

Люди, которые получили одну дозу препарата от Pfizer или от AstraZeneca, но все равно через три недели заразились, на 38-49% реже передавали вирус другим, - пишет BBC.

Читайте такжеВ мире сделали более миллиарда прививок против COVID-19Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал результаты исследования "прекрасными новостями". При этом, он призвал всех "сделать прививку, как только появится возможность". Во время исследования защита от COVID-19 появлялась примерно через 14 дней после вакцинации. При этом, уровень защиты был примерно одинаков среди всех возрастных групп. В Службе здравоохранения Англии заметили, что одна доза любой из вакцин через четыре недели сокращала риск появления симптомов COVID-19 на 60-65%.

"Вакцины помогают нам вернуть нормальный образ жизни. Они не только сокращают тяжесть заболевания и предотвращают сотни смертей ежедневно. Теперь мы видим, что они имеют и дополнительное влияние, сокращая шансы передачи COVID-19 другим", - сказала доктор Мэри Рамси, глава Службы здравоохранения Англии по вопросам иммунизации.

Вместе с тем, она подчеркнула, что людям важно продолжать вести себя так, будто у них есть вирус, практиковать хорошую гигиену рук и соблюдать социальное дистанцирование.

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Перевод: Лесь Дымань